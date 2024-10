L’oschirese Giovanni Achenza ha conquistato la medaglia di bronzo nella disciplina del paratriathlon, categoria di Pt1, ai Giochi paralimpici di Rio 2016. Il sardo si è classificato al terzo posto dietro gli olandesi Plat e Schipper.

La prima frazione a nuoto è stata chiusa da Achenza in quinta posizione. Il suo tempo è poi migliorato nella prova di handbike chiusa a 1’’ dalla potenziale medaglia d’argento. L’ultima sezione in carrozzina ha regalato al campione di Oschiri la tanto attesa medaglia facendo esplodere di gioia i tanti amici e tifosi che lo seguivano con trepidazione in tv dal Monte Acuto e dall'intera Sardegna.