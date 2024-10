Fino a tutto il mese di ottobre, l’Orto botanico annuncia la sua apertura anche al pomeriggio, con orario continuato dalle 9 alle 18.

Adesso è, inoltre, possibile richiedere la visita guidata del Museo Botanico della Banca del Germoplasma della Sardegna.

Le visite vengono garantite sia in lingua italiana che in lingua inglese e si arricchiscono per i più piccoli, diventando anche "sensoriali" per avvicinare i bambini al mondo vegetale.

L’attuale Centro Servizi di Ateneo, denominato HBK (Hortus Botanicus Karalitanus), amplia la propria offerta introducendo ulteriori laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie.

Il nuovo laboratorio di pittura “Arcobaleno vegetale”, quello dedicato al riciclaggio “Dalla carta alla carta” e quello intitolato “Quanti anelli hai”, sono solo alcune delle iniziative che le guide propongono ogni giorno ai visitatori.

Anche la Cava romana presenta due nuove collezioni di felci, una dedicata alle specie tropicali e un'altra a quelle della Sardegna. E’ possibile approfittare di questo periodo anche per ammirare la collina delle orchidee, ora in piena fioritura.

I prezzi dei biglietti sono invariati rispetto al passato, ma i responsabili del polmone verde della città lavorano ad una progressiva diminuzione per i ragazzi in età scolare e all’attivazione delle speciali fidelity card e delle tessere degli amici dell'Orto.