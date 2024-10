Questa notte a Loiri Porto S. Paolo, tre cittadini rumeni sono stati arrestati dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia per sfruttamento della prostituzione minorile.

I tre uomini avevano portato in Italia dalla Romania una ragazza di 16 anni costringendola a prostituirsi in un appartamento, dove i militari hanno trovato profilattici e altri oggetti per le varie prestazioni sessuali.

Identificati anche 4 clienti. Si tratta di liberi professionisti e un insegnante, fra i 40 e 45 anni. Per loro si profila imputazione per violazione art. 600 bis comma 2, del Codice Penale, che prevede per i clienti di ragazze minori una condanna a pena detentiva da sei mesi a tre anni.

La 16enne rumena che si prestava all’attività è stata accompagnata in struttura protetta dedicata.