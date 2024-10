La conduttrice televisiva Lorena Bianchetti è ad Alghero per registrare una nuova puntata di "A Sua Immagine”, trasmissione in onda su Rai1, realizzata in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana.

Questa mattina la troupe è impegnata nel centro storico della Riviera del Corallo. In particolare, la giornalista e gli operatori video si sono soffermati nella Cattedrale di Santa Maria. La loro visita proseguirà nelle vie del centro per dare risalto alle bellezze della città murata, all'arte del corallo e al catalano di Alghero, la peculiarità linguistica che ha interessato particolarmente la conduttrice. Ieri, invece, la troupe ha realizzato delle immagini nella Grotta di Nettuno.

La puntata algherese andrà in onda sabato 18 agosto alle 16.25.