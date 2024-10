A 40 anni dal mitico ’82, quando l’Italia vinse i mondiali ed esplose “Non sono una Signora”, Loredana Bertè torna in tour con uno show in cui ancora una volta si rimette in gioco: sicuramente un grande tributo al pop e al rock, che solo lei può fare.

La grande e apprezzatissima artista ha canzoni così potenti, tra passato e presente, che riescono a viaggiare tra le emozioni di diverse generazioni e a raccontare le sfaccettature di tutti noi. In scaletta anche “Sei bellissima" portata a Sanremo da Achille Lauro “Sei Bellissima, è un po’ la mia canzone simbolo, insieme a Mom sono una signora, la canto sempre con trasporto” dice Loredana Bertè.

Partecipare al “Manifesto” Summer Tour2022 significa fare un viaggio tra pop, rock, blues, reggae accompagnati da immagini super colorate ispirate alla pop art, ad alcuni simboli del rock - come la lingua dei Rolling Stones o le giacche dei Clash.

Si potrà ammirare nei ledwall in versione integrale anche il video di “MOVIE MOVIE, che proprio lo stesso Andy Warhol girò per Loredana quando si frequentavano alla Factory nella New York degli anni ’80, la città che a livello artistico era davvero il top a livello internazionale. E Loredana era lì.

“ Il video di Movie Movie in versione integrale e in buona risoluzione, era ormai introvabile sul web e anche quando veniva trasmesso dalla Rai era comunque tagliato e ad una risoluzione bassissima” , ricorda Loredana, “ Così il mio management ha contattato direttamente Andy Warhol Museum che è stato ben felice di inviarci una copia per il tour. Una vera chicca per il mio show, nonché ciliegina sulla torta , visto che tutta la grafica dell’album e dei videowall del tour è improntata alla Pop art.”

Sul palco, meticolosa in tutti i dettagli e super attenta al suono ha voluto con sé una band di cinque elementi (Ivano Zanotti alla batteria, Stefano Cerisoli e Marco Grasselli alle chitarre, Alberto Linari alle tastiere, Pierluigi Mingotti al basso)e alla corista storica Aida Cooper ha unito anche Annastella Camporeale.” Alternerò le mie hit storiche ( non sono una signora, Sei bellissima, il Matre d’inverno, dedicato ecc..) ai brani del mio nuovo album “ Manifesto”, dice La Bertè

Non mancherà in scaletta “Mare Malinconia”,il nuovo singolo con Franco126. Poteva essere solo Loredana Bertè ad affiancare Franco126 nell'interpretazione della storia narrata da questo brano. Una storia che è come un'antica leggenda che vede protagonista una donna coraggiosa nella sua sfrontatezza ma anche fragile nella sua sensibilità.

Onnipresenti i messaggi sociali legati alle donne in tutto quello che l’artista fa, dai live, alle canzoni, agli incontri, come in genere la difesa dei diritti dei più deboli: da sempre Loredana è dalla parte di tutti coloro che non possono difendersi.

Il concerto inizierà alle ore 22,00 in piazza Cossiga a Golfo Aranci.