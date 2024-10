Banchi consiliari semi deserti ieri a Pula. Infatti i Consiglieri di minoranza hanno deciso di disertare la seduta in segno di protesta nei confronti della Sindaca Carla Medau e di tutta l’Amministrazione.

Il gruppo di opposizione Prima Pula ha deciso di non poter partecipare in quanto, sottolineano in una nota, “Sono venuti a conoscenza dell'oggetto e del contenuto della delibera solo alle ore 14,35 di ieri (martedì Nda) 22 Ottobre, un giorno prima della seduta in cui si sarebbe dovuto trattare un importantissimo argomento: il PUC e la diffida ricevuta da parte della Regione Sardegna”.

“Anche durante la seduta dei Capi Gruppo, svoltasi due giorni prima del Consiglio Comunale, l'argomento da trattare, nonostante la nostre richieste, è rimasto volutamente e inspiegabilmente segreto – hanno rimarcato i Consiglieri di Minoranza – riteniamo che il comportamento della Sindaca sia fortemente lesivo dei nostri diritti, soprattutto quando vengono portati in discussione argomenti così importanti che richiedono analisi approfondite, consultazioni cartografiche e il supporto degli uffici. Un atteggiamento che costantemente si ripete ogni qual volta in aula sono stati discussi argomenti riconducibili al PUC, come se l'argomento fosse di esclusiva proprietà della maggioranza”.

I Consiglieri di minoranza hanno anche rimarcato “Che la convocazione è pervenuta quando gli uffici erano ormai chiusi (e lo saranno ancora oggi, durante il Consiglio Comunale) per un'interruzione programmata dell'energia elettrica”.