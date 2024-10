A Ovodda la coda lunga del Natale continua a brillare. Una seconda tornata di eventi anima le prossime giornate nel piccolo centro della Barbagia, dopo il successo dei Mercatini di Natale, che hanno arricchito la via principale di esposizioni e visitatori, le apprezzate esibizioni di Pierpaolo Vacca, Peppe Cuga, del complesso di musica irlandese “Molly’s Chamber”, del dj ovoddese Francesco Cinelli, del Coro “Zente Sarda” e del mini folk “Oleri” e la straordinaria partecipazione di Giucas Casella.

Su iniziativa dei ragazzi della Consulta Giovanile, venerdì 23 dicembre si apre la Maratona dei film di Natale, suddivisa in due parti: dalle 15 alle 19 e poi dopo le 22.00 con la proiezione di Nightmare Before Christmas, A Christmas Carol, Grinch, Ogni maledetto Natale, Twelve trees of Christmas, Hellmark Christmas.

Sabato 24 dicembre, in occasione della vigilia, il trenino guidato da Babbo Natale percorrerà le vie dell’abitato con a bordo i bambini, che una volta giunti in Piazza Gennargentu troveranno ad accoglierli la Christmas Band e i doni sotto l’albero che saranno distribuiti nelle loro abitazioni dopo aver gustato tutti insieme la cioccolata calda.

Il 26 dicembre, invece, è in programma il concerto di Natale organizzato dal Coro polifonico “Zente Sarda” diretto dal maestro Enrico Pilo.

Venerdì 30 dicembre sarà proiettato cortometraggio che avrà come protagonista l’ovoddese Antonio Soru.

La Maratona dei film riaccende i riflettori lunedì 2 gennaio 2017 con la visione di Pulp Fiction, Figth Club, Trainspotting e Arancia Meccanica.

La Pro loco per il 5 gennaio organizza la festa degli anziani che vedrà tra i protagonisti anche la compagnia teatrale “Barberi”.

I festeggiamenti del Natale ovoddese organizzati dal Comune, dalla Pro loco, dal Coro polifonico “Zente Sarda”, dalla Consulta Giovanile e dall'Enel con la regia di Vittorio Mura e un contributo del Bim Taloro culmineranno il 6 gennaio alle ore 16 con l’arrivo dei bambini nell’Auditorium delle Scuole dove si terrà uno spettacolo di magia e intrattenimento e con la consegna delle calze della Befana.