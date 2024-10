In Sardegna

Giulio Rapetti, in arte Mogol, dedica alla Sardegna la canzone “Sardinia, Sardinia”, un appassionato omaggio in musica che diventa straordinario strumento di promozione turistica per l'Isola. Il brano del paroliere milanese sarà presentato a Cagliari, giovedì 10 luglio, alle 10, nel foyer del Teatro Lirico di via Sant'Alenixedda.