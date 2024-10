In occasione della loro Festa, il 19 marzo, Moby fa un regalo davvero speciale a tutti i papà.

Per la ricorrenza una super promozione che prevede uno sconto del 100% sulla tariffa di un adulto, per qualsiasi destinazione sul passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per coloro che acquisteranno un biglietto il 19 marzo, prenotando contemporaneamente almeno per un bambino fino agli 11 anni, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti destinati all'iniziativa.

Basterà andare su www.moby.it<http://www.moby.it> e inserire il codice promozione “FESTAPAPY”.

L’offerta è cumulabile con tutte le offerte speciali Moby, come ad esempio quella sul buono sconto. Il papà che comprerà un biglietto per sé e per il proprio bambino, riceverà un buono sconto pari al 25% dell'importo pagato (al netto di tasse e diritti) su un nuovo biglietto per qualunque destinazione Moby.

Fino a 5.600 partenze per la Sardegna (fino a 28 al giorno) e una capacità massima di oltre 62mila passeggeri giornalieri nel 2016.

Moby, insieme a Tirrenia offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse verso l’Isola. A bordo delle navi gli ospiti possono usufruire di tanti servizi: ristoranti à la carte, pizzerie, le aree bambini più grandi del Mediterraneo, la zona shopping, le sale giochi,, la piscina con zona solarium. Un ambiente piacevole e cordiale per assicurare ai clienti il massimo comfort durante il viaggio.