Oliena sarà nuovamente protagonista della celebre kermesse gastronomica ideata dal giornalista Paolo Massobrio che si terrà a Milano, negli spazi del MiCo, dal 5 al 7 novembre.

Alla nota rassegna, giunta alla sua undicesima edizione, parteciperanno oltre 300 gli espositori de ilGolosario, 10 cucine di strada e 90 eventi tra talk, show cooking, wine tasting, master e lab.

L'appuntamento a Milano prevede quest'anno la partecipazione di tutte le aziende olivicole presenti nel centro barbaricino coinvolte nel progetto grazie a un sodalizio di successo, messo in piedi dal Comune e dall’Associazione nazionale Città dell'olio.

Piccole e grandi realtà, etichette e produzioni rinomate, che forti della generosità del territorio, dei profumi dell'ambiente naturale e del particolarissimo frutto offerto da una varietà locale d'eccellenza, espressione esclusiva di questa zona, (la celebre nera di Oliena, per l'appunto), hanno collezionato in passato e continuano a collezionare premi e menzioni, in contesti nazionali ed internazionali.

Tuttavia, l'intensità, la fragranza, la corposità e il gusto di un buon extravergine non potrebbero essere misurati senza ricorrere a sapienti abbinamenti, se non attraverso, dunque, un piatto e una ricetta, che ne esalti le qualità e i pregi.

Quest'ultimo compito, pertanto, sarà assegnato in questa occasione ad un affiatato gruppo di chef, protagonisti dei momenti dedicati allo show cooking e autori di prelibate creazioni, composte con materie prime ricercate e genuine, raccolte direttamente nel paesaggio di provenienza, rigorosamente a chilometri zero.

Il gelato a base di erbe del Supramonte, ad esempio, ideato da Federico Lai, giovane cuoco olianese (ristorante "Vecchia Urbino"), sarà certamente una gradita sorpresa, tutta da scoprire per il pubblico della manifestazione milanese.

Riscuoteranno poi, senza dubbio, apprezzamento e applausi anche le portate confezionate sapientemente da altri due olianesi doc come Salvatore Ticca (ristorante "Shardana"-Parigi) e Giuseppe Fele (ristorante "Cavour"-Alghero), e da un barbaricino d'adozione, qual è, invece, Pino Pazzola (ristorante "Il Gobbo"-Porto Torres), proveniente dalla costa nord-occidentale dell'isola.

"Siamo orgogliosi di aver potuto rinnovare la partecipazione ad un evento, che rappresenta una importante opportunità per le nostre aziende. Opportunità nel farsi conoscere e apprezzare in un mercato di nicchia, di straordinario valore", spiega l'assessore all'agricoltura Valentino Carta.

"Anche in questa circostanza - prosegue il vice presidente dell'associazione nazionale Città Dell'Olio - abbiamo voluto cementare la profonda amicizia valorizzata con l'amministrazione algherese, nata oltre un anno fa e già matura, partecipando assieme all'evento Golosaria".