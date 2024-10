Non esistono confini o distanze per il cuore di chi vive una passione viscerale come può essere quella per la squadra della propria città.

E' il caso dell'irriducibile tifoso dell'Olbia che nel pomeriggio di oggi ha presenziato in solitaria in tribuna a Pescara per sostenere i suoi nella trasferta della 12esima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Nel settore ospiti, al seguito della squadra gallurese, un solo supporter, armato di entusiasmo e bandiera dei quattro mori esposta su un parapetto dello Stadio Adriatico.