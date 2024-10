I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ieri notte, nel corso di servizi predisposti per contrastare i reati predatori, hanno sorpreso a Loiri Porto S. Paolo due cittadini bosniaci, 25enni, residenti a Olbia, mentre trasportavano, a bordo della loro Ford Transit, abbondante quantità di materiali ferrosi, 500kg, di dubbia provenienza senza prescritte autorizzazioni.

Denunciati in stato di libertà per trasporto di rifiuti senza autorizzazione in concorso.