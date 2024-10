“Questa mattina del 26 agosto è arrivata la comunicazione da parte dell'Ats circa la presenza di un altro caso, saliamo così a 4 positivi accertati, frutto quest'ultimo della ricostruzione della rete di contatti con uno dei precedenti positivi. Il COC (Centro Operativo Comunale) ha già contattato il soggetto che è in isolamento presso il proprio domicilio e verrà verificato il rispetto dalle forze di polizia incaricate per il rispetto della quarantena sino a nuovo tampone che ne certifichi la guarigione”.

A darne notizia è il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai che precisa: “Siamo in contatto diretto con tutti i positivi accertati dall’azienda sanitaria locale, i soggetti stanno bene a parte qualche lieve sintomo in alcuni dei casi e stanno chiaramente rispettando l’isolamento nel proprio domicilio”.

Il primo cittadino sottolinea anche che “non esistono emergenze sanitarie, in quanto nessuno dei nostri casi è ospedalizzato, ma sicuramente l'aumento dei contagi ci deve far alzare il livello di attenzione ancora di più. Valgono tutte le prescrizioni precedentemente pubblicate: mascherina nei luoghi pubblici ove non è possibile mantenere le distanze (e in tutti i luoghi pubblici dalle 18.00 alle 6.00), Igienizzazione delle mani e distanziamento sociale. Prudenza, ci vuole prudenza e testa sulle spalle”.