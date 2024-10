Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada provinciale 87, tra Santa Giusta e Vaccileddi, nella zona di Loiri Porto San Paolo.

Per cause da accertare un'auto è uscita di strada, ribaltandosi dopo aver colpito un muretto a secco. Ferita l'unica occupante, trasportata all'ospedale di Olbia da un'ambulanza medicalizzata del 118. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha collaborato con il personale sanitario e ha messo in sicurezza l'auto e l'area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo.