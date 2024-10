Tutto è pronto per quella che si preannuncia come la più grande manifestazione mai fatta in difesa del nosocomio Ogliastrino "Nostra signora della Mercede" di Lanusei.

Adesione pressoché totale di tutta la popolazione Ogliastrina e delle amministrazioni Comunali. Saranno presenti le associazioni di volontariato e culturali, gruppi folk, rappresentanze dei sindacati Ogliastrini. #giulemanidallogliastra per l'ennesima volta compatta e unisce tutto un territorio per gridare forte dissenso alla riforma sanitaria regionale che non piace a nessuno ed è contro il territorio.

Unità di intenti tra popolazione e istituzioni che uniti, nel rispetto dei ruoli, in un obbiettivo comune, difenderanno i servizi sanitari del territorio già martoriato da scelte scellerate, ragionieristiche dove le persone sono solo numeri. Non siamo numeri ma titolari di diritti che nessuno ci può negare.

Sabato alle 10.30 il corteo partirà dalla via Marconi (incrocio viale Europa) e si snoderà per le vie di Lanusei raggiungendo L'ospedale. Un forte dissenso ed un'unica richiesta #lanuseiprimolivello.

Per ulteriori info sulla manifestazione sono consultabili la pagina di coordinamento di Giù le mani dall' Ogliastra e il relativo gruppo Facebook.