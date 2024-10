Il Comune di Lodine, la Consulta Giovani e il Gruppo Folk "Sa Teula" di Lodine presentano la manifestazione "Giornate per l'Arte 2016" che andrà in scena dal 5 al 7 agosto.

L'evento partirà alle ore 15.30 di venerdì 5 agosto quando, nei locali delle Scuole Elementari, verrà aperto il Laboratorio "Riciclo Creativo", a cura di Claudio Marchi. Alle ore 16, per le vie del centro storico del paese avranno inizio le attività dei "Serrandales". La manifestazione arriva quest'anno alla sua XIII edizione; nasceva, infatti, nel 2003 quando gli artisti di Lodine Gregorio Crisponi, Marco Demelas e Igor Demelas iniziarono a decorare le saracinesche del paese riproducendo in stile pop art personaggi di fama mondiale. I Serrandales sono inoltre uno straordinario esempio di decoro urbano creativo. Alle ore 18, ancora alle Scuole Elementari, verrà inaugurata la Mostra "Fiori di Carta" che aprirà l'incontro con l'artista Pietro Basoccu, a cura di Salvatore Ligios per il Circuito "A. Banda". Alle ore 21.30, poi, nel Piazzale della Chiesa di San Giorgio, l'artista Lorenzo Vacca si esibirà nella rappresentazione pittorica "Lassa sas brullas", con l'accompagnamento musicale a cura di Fabio Calzia e con la partecipazione di Gisella Vacca e Renato Muggiri.

Sabato 6 agosto, alle ore 9, nel Centro Polifunzionale partirà il Concorso di Pittura Estemporanea aperto a tutti gli artisti maggiorenni con una quota di partecipazione di 10 Euro. Il tema del concorso sarà "Posse, potis esse", il potere dell’arte e il potere femminile: l’arte come mezzo di promozione sociale. Al 1° classificato del concorso andranno in premio 500 euro, al 2°classificato 300 euro, al 3° classificato 200 euro. La premiazione si terrà il 6 Agosto, alle ore 19, presso il Centro Polivalente. Alle ore 10, poi, si darà avvio ai Laboratori "Filo", a cura di Annalisa Daga; "Riciclorchestra", a cura di Gianfranco Delussu; "Ceramica Nuragica", a cura di Raffaele Cau; "Oltre il Muro", a cura di Vincenzo Pattusi. Alle ore 22.30, presso il Campetto delle Scuole Elementari si esibiranno i Kenza Nomi in concerto.