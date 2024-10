LODINE

A volte la solidarietà si paga.

Ieri mattina due giovani di Lodine sono stati multati mentre su un camion percorrevano la strada che dal loro paese li avrebbe condotti a Olbia, con un carico di legna destinato alla popolazione colpita dall'alluvione.

Diversi ragazzi del piccolo centro barbaricino erano già andati a Olbia per spalare il fango e dare una mano a chi aveva bisogno e di fronte alla nuova richiesta non si sono tirati indietro. Anche l'amministrazione civica del paese, guidata dal sindaco Antonio Congiu, ha voluto offrire il suo contributo mettendo a disposizione il camion di proprietà del Comune.

IL RACCONTO «Ieri mattina - dice Carlo Crisponi - siamo partiti molto presto per andare a Neoneli e caricare la legna che avevamo tagliato il giorno prima.

Una volta caricato il camion abbiamo ripreso il viaggio, ma all'altezza di Sorradile siamo stati fermati dai carabinieri.

Tutto sembrava andare per il verso giusto fino a quando il militare ci ha informato che la revisione del mezzo sul quale viaggiavamo era scaduta. Ho subito rassicurato i carabinieri che avrei informato il sindaco per procedere immediatamente, al nostro ritorno da Olbia, al controllo del camion. Ho spiegato anche che la nostra era una missione di volontariato, ma non c'è stato nulla da fare. I militari non hanno voluto sentire alcuna ragione e hanno provveduto a compilare il verbale. Ci è stato pure detto che il carico superava quanto consentito, ma la legna in realtà arrivava all'altezza della sponda».

I giovani hanno proseguito per Ghilarza per revisionare il mezzo e sono arrivati comunque a destinazione per consegnare la legna.