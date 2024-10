Si è svolto ieri, 30 agosto, l'evento di chiusura della prima ludoteca estiva per bambini a Lodè. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione guidata da Antonella Canu e che ha coinvolto i bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con attività educative, di gioco e culturali, dopo la pausa forzata causata dall’emergenza Covid.

"Abbiamo voluto trasmettere un segnale positivo dopo mesi difficili, mettendo al centro della ripresa i bambini, sicuramente tra i più penalizzati durante il lockdown – spiega la sindaca Canu –. Grazie alla collaborazione tra amministrazione, servizi sociali e all’assessore del settore Loredana Calvisi una serie di percorsi educativi, in modo che i bimbi potessero divertirsi insieme costruttivamente, conoscendo sempre di più il nostro territorio". Una serie di iniziative ludiche e culturali che hanno preso il via il primo luglio e che hanno coinvolto una cinquantina di bambini, gestiti da educatrici esperte nel settore, impegnati in percorsi educativi quali la fattoria didattica, mirata alla scoperta del valore dell'ambiente e del territorio, trasmettendo anche ai più piccoli un legame diretto con il paese.

La ludoteca estiva è solo uno dei tanti appuntamenti inseriti nel programma "E-state a Lodè 2021", un ricco calendario di eventi culturali, intrattenimento e tradizioni che ha animato l’estate del Comune baroniese. Iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, tra cui laboratori per bambini, gare di poesia, rassegna di cinema e cultura cinematografica, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, senza dimenticare l'evento "Moda sotto le Stelle" svoltosi nella borgata turistica di Sant’Anna.

"Con E-state a Lodè – precisa la prima cittadina – siamo riusciti a mettere in vetrina il nostro paese e l’intero territorio nelle sue più diverse accezioni. Abbiamo voluto dare un forte segnale a tutte le persone, riattivando, nel rispetto delle regole, la socialità della comunità lodeina. Come amministrazione comunale – aggiunge – abbiamo speso tante energie per regalare ai nostri compaesani un'offerta estiva importante e variegata, in collaborazione con la Biblioteca comunale e il Ceas Moltalbo. Siamo felici che l'intero programma abbia riscosso un grande successo in termini di partecipazione e di contenuti".

"Un ringraziamento sentito – conclude la sindaca – a tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative manifestando interesse e impegno, contribuendo in maniera fondamentale alla riuscita degli eventi e permettendo di ritrovarci insieme durante queste iniziative ludiche e culturali che contiamo di ripetere nei prossimi anni".