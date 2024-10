E' allarme a Lodè sul fronte Covid dopo che, come spiega la sindaca Antonella Canu, "nelle scorse ore abbiamo ricevuto la comunicazione per la quale non è più possibile procedere con l'organizzazione del punto vaccinale mobile contro il Covid-19 nel nostro comune, determinando una situazione gravissima e inaccettabile".

La prima cittadina evidenza "numerosi problemi riguardanti l'organizzazione del piano vaccinale in provincia di Nuoro", aggiungendo che, a seguito di svariate segnalazioni, proposte e richieste di collaborazione e grazie ad un'interlocuzione tra l'amministrazione comunale e il distretto sanitario di Siniscola, "nei giorni scorsi era stata infatti annunciata l'organizzazione a Lodè per il 15 maggio prossimo di un PVT (punto vaccinale territoriale) per la vaccinazione contro il Covid riservata agli ultraottantenni non allettati e che non hanno ancora ricevuto la prima dose, agli over 80 allettati e ai pazienti che rientrano nei soggetti fragili".

"Avevamo organizzato tutto – prosegue – ricevendo prontamente le disponibilità dei medici e comunicando loro i nominativi delle persone da vaccinare". Oggi, però, dalla direzione ATS di Nuoro è arrivato l'avviso dell'annullamento del punto vaccinale mobile nel comune dell'alta Baronia. Ci sentiamo presi in giro – è l'amara constatazione della Canu – perché non ci è stata nemmeno data una spiegazione per il blocco del PVT. Da settimane e settimane, con la collaborazione dei medici di base e insieme all'amministrazione comunale, cerchiamo di organizzare le vaccinazioni direttamente a Lodè, ma puntualmente ci bloccano tutto".

"Si tratta di una situazione imbarazzante e inaccettabile. Ci siamo impegnati tantissimo sul fronte vaccini, il nostro obiettivo era quello di tutelare nel migliore dei modi i nostri concittadini, considerato che c'è ancora un elevato numero di ultraottantenni e soggetti fragili non vaccinati. Non posso che esprimere preoccupazione e delusione per questa situazione. I cittadini di Lodè non possono pagare sulla loro pelle le inefficienze di un sistema che continua quotidianamente a fare acqua da tutte le parti. Bisogna cambiare registro da subito, così da evitare il verificarsi di queste gravi situazioni".