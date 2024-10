I Vigili del fuoco di Siniscola sono intervenuti intorno alle prime luci dell'alba, intorno 6 del mattino, per un incidente stradale sulla sp 50, che dall'abitato di Lodé conduce alla località Sant’Anna.

Una sola auto è rimasta coinvolta, che per cause in corso di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente, unico passeggero a bordo, sarebbe rimasto illeso.

Sul posto anche i carabinieri del servizio Radiomobile di Siniscola e il servizio sanitario 118.