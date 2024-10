Nascondevano in casa oltre due chili di marijuana e materiale per il confezionamento. Per questo i carabinieri della stazione di Irgoli hanno arrestato a Loculi un 38enne e un 81enne dopo una perquisizione. L’accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Entrambi sono stati posti inizialmente agli arresti domiciliari ma il Gip di Nuoro, dopo il giudizio di convalida, ha liberato l’anziano e ha sottoposto invece il 38enne alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio di residenza, con divieto di allontanarsi dalla sua abitazione in orario notturno.

Al 38enne sono altresì contestate presunte violazioni alla normativa in materia di armi, essendo stato trovato in possesso di 3 fucili e 27 cartucce calibro 12, poi sequestrate dai carabinieri, privo di titolo di polizia e certificazione medica obbligatoria.