Il sindaco di Bultei, Daniele Arca, ha attivato il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio vista la grave situazione epidemiologica che sta interessando il centro del Goceano, in lockdown da ieri.

"Chiunque abbia effettiva e certificata necessità - si legge nel documento diffuso dal primo cittadino - può richiedere l'ausilio della Compagnia Barracellare per l'acquisto e/o la consegna presso il proprio domicilio di farmaci e beni di prima necessità, al fine di preservare le categorie più a rischio e ridurre al minimo la possibilità di contagio".

"La situazione attuale legata alla diffusione del virus all'interno della nostra comunità non mi lascia alternativa", scriveva ieri Arca annunciando l'istituzione della zona rossa a Bultei. "Non é una decisione facile - ha spiegato -, né tantomeno indolore, ma risulta estremamente necessario ed urgente mettere in campo azioni più incisive a protezione della cittadinanza".