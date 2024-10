Non si sono verificate le temute contestazioni, dopo la sorprendente decisione del comune ogliastrino di Loceri: una piazza intitolata alla memoria di Bettino Craxi, il grande leader e statista socialista degli Anni Ottanta; ed il discusso protagonista della stagione italiana di Tangentopoli e Mani Pulite, morto latitante ad Hammamet in Tunisia, dopo una vibrante polemica contro l'ipocrisia della giustizia italiana. La giunta civica del centro ogliastrino ora annuncia per i prossimi anni un cadenzato convegno dedicato ai temi delle riforme culturali e politiche.