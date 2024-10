Questa mattina a Loceri, intorno alle 8, due malviventi hanno sorpreso la direttrice all'apertura dell'ufficio postale, hanno fatto irruzione all'interno, ma non sono riusciti a farsi aprire la cassaforte.

I due incappucciati hanno atteso la donna per darle l'assalto mentre tentava di aprire la porta dell'ufficio postale. Dopo aver provato invano di aprire la cassaforte, i due malviventi, hanno deciso di non andare via a mani vuote e hanno sottratto qualche centinaio di euro dalla borsa della direttrice. I malviventi sono poi fuggiti per le strade del paese.

Mentre sono in corso le indagini della Compagnia dei Carabinieri di Lanusei, nel piccolo paese ogliastrino ci si interroga sull'escalation di atti violenti avvenuti in questi ultimi giorni.

Ieri mattina all'alba, due fucilate erano state esplose contro un bar in via Roma. E poteva essere una strage, visto che all'interno c'erano diversi ragazzi. Oggi la tentata rapina alle Poste.