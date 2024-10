Lo Stato ha versato 14 milioni di euro nelle casse della Provincia di Nuoro.

"E' una vittoria dell'intera comunità - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu commentando la chiusura della vertenza avviata qualche anno fa dalla Provincia di Nuoro che aveva deciso di rivolgersi ai giudici richiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dello Stato per recuperare somme dovute e mai corrisposte relative a trasferimenti statali ordinari e consolidati a partire dal 1998. Lo Stato ha preferito non arrivare al giudizio riconoscendo le ragioni della Provincia e l’entità delle somme dovute e ha quindi provveduto al pagamento.

“Una vittoria – ha dichiarato il Presidente della Provincia Roberto Deriu – frutto del lavoro di ricognizione profondo ed accurato fatto dalla Provincia sui propri residui attivi che ha permesso di arrivare a capire che lo Stato, negli ultimi 15 anni non aveva versato quanto avrebbe dovuto. Non ci siamo arresi e abbiamo deciso di procedere per ottenere ciò che legittimamente spettava a questo territorio. Trasferimenti per 14 milioni di euro che sicuramente sarebbero stati molto utili se fossero arrivati puntualmente. Adesso avremo un miglioramento della situazione finanziaria e di cassa della Provincia e miglioreranno anche tutti gli indici relativi al Patto di stabilità. Insieme al Consiglio Provinciale analizzeremo la mutazione delle condizioni di bilancio e decideremo cosa fare. Appare chiaro che tra le priorità ci saranno interventi che permetteranno una riduzione dei disagi e dei problemi causati dall'alluvione”.