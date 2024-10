C’è anche lo stand della polizia di stato al Sardinian job day 2020 - Internationale Job Meeting in corso in questi giorni a Cagliari.

Sono tanti i giovani attratti dal laboratorio mobile FullBack della polizia Scientifica, ai quali i nostri specialisti illustrano le attività del sopralluogo sulla scena del crimine. La polizia postale spiega l’attività investigativa in materia di sicurezza informatica e quella Stradale illustra gli strumenti in dotazione e le attività svolte per garantire la sicurezza di chi viaggia sulle strade. Un simulatore di volo è a disposizione di chiunque voglia provare l’ebbrezza di un atterraggio in elicottero, sotto la guida esperta dei piloti del VII reparto volo della polizia di Stato che ha sede a Fenosu.

L’intensa attività addestrativa degli uomini del XIII reparto mobile Sardegna viene spiegata anche con l’illustrazione dell’equipaggiamento indossato e utilizzato dalle squadre di reparto, mentre come viene garantita la sicurezza sui treni e nelle ferrovie lo spiegano gli agenti della polizia ferroviaria, anch’essi presenti al Job Day.

Tra i mezzi esposti, oltre alle Nibbio del ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e all’acquascooter della squadra nautica, anche l’Alfa Romeo 55 del 1961.

Il personale dell’ufficio concorsi e delle relazioni esterne della questura è a disposizione dei giovani per rispondere a qualsiasi curiosità e dare tutte le informazioni sui concorsi e sulle carriere da intraprendere all’interno della Polizia di Stato.