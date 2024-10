Da qualche mese è attivo a Macomer, presso il Centro Servizi Culturali, lo Sportello Europa Giovani, uno strumento innovativo per il territorio del Marghine e non solo.

"Tutto è nato grazie ad una sfida intrapresa da un gruppo di ragazzi - dice Giorgio Gaias coordinatore provinciale Forza Italia Giovani Nuoro - che coraggiosamente hanno messo a disposizione il loro tempo per il bene del territorio. In mancanza di fondi però lo Sportello in questione a Dicembre chiuderà i battenti, nel totale silenzio e disinteresse degli amministratori locali del territorio".

Attualmente lo sportello per questioni economiche si occupa esclusivamente di scambi culturali, se però si riuscissero a reperire le risorse, lo stesso avvierebbe un percorso che includerebbe nel programma anche risorse e finanziamenti per progetti di lavoro giovanili e non solo.

"I Giovani di Forza Italia Nuoro - spiega Alessandro Porcu dirigente provinciale responsabile del territorio Borore-Macomer - sono vicini a chi, come questi ragazzi, hanno deciso di spendere le loro energie e le loro risorse per uno strumento altamente importante per il territorio e per i giovani. Non dobbiamo permettere che questo servizio chiuda, le istituzioni capiscano che questo può rappresentare un opportunità importante per il nostro territorio, sia a livello economico che culturale. Ci impegneremo per far in modo che le istituzioni trovino le risorse necessarie e dare quindi una speranza a tanti cittadini".

Dichiarano in una nota e Alessandro Porcu dirigente provinciale responsabile del territorio Borore-Macomer.