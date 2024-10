Si intitola “La voce del leccio” ed è il nuovo libro del giornalista e scrittore Tonino Oppes che sarà presentato venerdì 11 gennaio alle 18.00 presso la biblioteca comunale di Pozzomaggiore, in via Mercato.

La presentazione, che rientra all’interno di Lib(r)enter, è promossa dall'Associazione Culturale Intercomunale Isperas e dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la cooperativa Pintadera e la Pro Loco.

L’opera, che viene dopo il successo de “Il Ballo con le janas” e che è dedicata a Paolo Pillonca (“Samaritano della parola” come lo definisce Oppes), mette a confronto tre generazioni nella Sardegna degli anni sessanta del secolo scorso. Un periodo in cui contadini e pastori, stremati dalla siccità e dagli incendi, decidono di cercare fortuna altrove.

Il tema è quello dello spopolamento che, in questi ultimi anni, sta colpendo molti paesi dell’interno dell’isola. Un tema che è stato discusso dallo stesso Oppes in molti convegni e dibattiti in cui è stato invitato a partecipare.

La copertina riporta un’opera del grande artista di Banari, Giuseppe Carta,ed è arricchita all’interno dai disegni di Daniele Conti e dalle note poetiche di Antonio Maria Pinna (Pedras) e Anna Cristina Serra (Mata manna de su coro).

La serata sarà aperta dai saluti del Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro. Previsti gli interventi di Giovanna Cappai, Lucia Cossu, Angelo Deriu, Lisa Mannu e Gianni Piu, oltre che del poeta Pinna, grande interprete della poesia "A Taulinu".