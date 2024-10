Lo spirito folle della Barbagia scatenato da Ospitone è pronto a prendere vita e forma in un paese, Ollolai, dove si respira aria di antiche tradizioni che si rinnovano sempre.

Proprio nel centro che nasce sul Monte Basilio Magno, la Pro loco ogni anno a Carnevale mette a punto un calendario ricco di eventi.

Nei giorni della festa un’intera comunità si muove per prendere parte a una serie di appuntamenti che hanno avuto nel tempo anche un coinvolgimento crescente di visitatori.

Maschere tradizionali, carri, musica e balli per una festa nel segno del divertimento per tutte le età.

Il grande appuntamento è quello del 4 marzo con la?“Sfilata delle Maschere Tradizionali e dei Carri Allegorici della Barbagia” che si snoderà per le vie del paese.

Parteciperanno Sos “Turcos” di Ollolai, “Sas Mascheras ‘e Cuaddu” di Neoneli,“Maimonese, Murronarzos e Intintoso” dell’Associazione Culturale Barbagia Maschere di Olzai, “S’Urtzu e Sa Mamulada” di Seui, “Sos Traigolzos” di Sindia, “S'Attittidu osincu"” di Bosa e “Is'Arestes e S'Urtzu Pretistu” di Sorgono.

La Piazza Marconi, dopo l’esibizione finale delle maschere e dei carri, sarà animata da Peppino Bande all’organetto, da Gianmichele Lai alla trunfa e alla voce, da Roberto Tangianu alle launeddas e dai protagonisti della tradizione musicale ollolaese. Immancabili anche i dolci tipici del carnevale di Ollolai: “Sas Gathas e Vinu Nieddu”. Seguirà alle 22:00 il “Carnaval Party” con Dj Medde al ristorante i Tre Nuraghi.

Gli altri appuntamenti sono per l’11, il 18, il 23, il 25, il 26 e il 28 febbraio con “Sas Tropas, gruppi spontanei di maschere in giro per le case del paese, e con le serate danzanti in maschera targate Ale-dj.

I più piccoli saranno invece protagonisti giovedì 23, con la sfilata in maschera, inizio alle 10:30, e con la serata danzante, alle 17:00, nella sala da ballo della Pro Loco in via Taloro, e sabato 25 febbraio con un'altra imperdibile sfilata.