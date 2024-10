"La Marinella esiste da 40 anni, ma l'accanimento del Comune è iniziato nel dicembre 2015, da quando cioè sono io l'amministratore della società".

E' lo sfogo di Mohamed Serour, attuale proprietario del noto ristorante sul lungomare Poetto di Quartu.

"Solo oggi l'amministrazione si accorge che esistono abusi edilizi, cosa è cambiato rispetto al passato? Devo forse pensare che tutto ciò accade perché sono egiziano?", si chiede il titolare. Secondo un'ordinanza del settore pianificazione urbanistica, molti locali della Marinella sono stati realizzati abusivamente. Tra questi, la sala ristorante famosa per le foto appese ai muri di tutti i giocatori del Cagliari che l'hanno frequentata. Venerdì scorso Serour ha ricevuto dalla polizia municipale l'ordinanza di demolizione.

"Questo ci porterà alla chiusura dell'attività, che ne sarà dei 40, 70 in alta stagione, dipendenti e delle loro famiglie?", si domanda il gestore.

Dopo una conferenza stampa convocata per illustrare "il livello dell'accanimento" nei suoi confronti, l'imprenditore quarantenne di origini egiziane e molti dei dipendenti a rischio hanno improvvisato un sit-in sotto il palazzo del Comune di Quartu in via Eligio Porcu.

"Sindaco, difendiamo i posti di lavoro", "Oggi un imprenditore come si deve tutelare", c'è scritto in due striscioni. E in un altro: "Mohamed, è lui il problema?".