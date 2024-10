Parlare di emergenza rifiuti, in città, è ormai cosa ben risaputa: non solo le zone periferiche stracolme di bustoni e immondizia sparse un pò ovunque, ma anche le strade del centro, tra Sant’Elia, Is Mirrionis e San Michele. Poi, ci sono anche le zone “sicure”, cioè quelle dove gli incivili possono fare tranquillamente ciò che vogliono, come lanciare le buste dalle auto oppure fermarsi, scaricare ogni porcheria e ripartire.

Accade ormai in via San Paolo, nei pressi dello scalo merci di Trenitalia, dei campi sportivi e poi anche nelle vicinanze del campo nomadi in linea d’aria con lo sterrato di proprietà del Comune, (dove ci sono gli scheletri dei cassonetti, per intenderci), dove un piccolo furgoncino malconcio, abbandonato e privo di assicurazione per legge (come si evince da una visura on line fatta al momento), è punto di riferimento per chi abbandona il sacchetto selvaggio di turno.