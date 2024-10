“Primo Luglio 2019 conferenza del neo sindaco Truzzu, ‘Ripuliamo Cagliari. Iniziamo da Pirri a cambiare la nostra città. Raccolta straordinaria in via del Lentisco e adesso telecamere e multe agli incivili". Oggi 27 novembre 2019, la situazione in quella via è a dir poco drammatica. Una montagna di rifiuti di tutti tipi sovrasta la via. Molti cittadini della zona sono esasperati”.

Questo il commento di Valerio Piga, portavoce Colletivo Arrosa, che non risparmia l’ennesimo reportage fotografico con le immagini eloquenti di spazzatura e scempio ai danni dell’ambiente: “Eppure c’è un cartello dove segnala la presenza della telecamera. Le cose sono due: o la telecamera non è in funzione oppure la telecamera è in funzione ma chi di dovere non riesce attraverso le immagini a risalire agli incivili. Battaglia persa. Nonostante ciò, sia il Sindaco che l'assessore competente in materia continuano a fare campagna elettorale promettendo droni e telecamere, nonostante si stia rivelando una strategia fallimentare. Forse sarebbe il caso di capire chi evade la Tari (si vocifera che siano 15.000 utenze) ed obbligarli a ritirare i mastelli per fare la differenziata – conclude Piga.