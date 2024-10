Lo scautismo alghere, che da tempo collabora con lo scautismo Catalano nell'ambito del Progetto “4 Vents”, quest'anno sarà presente alla Tramuntanada 2015 che si terrà al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà vicino a Girona dal 2 al 5 aprile 2015.

La Tramuntanada è un evento di Capi che si confronteranno sulle tematiche tipiche dello scautismo e che si scambieranno esperienze e tradizioni provenienti dalla Catalunya, da Valencia, da Maiorca, da Minorca ed da Alghero. Tutti i territori, dunque, di parlata catalana. La rappresentanza sarda sarà composta da 6 Capi dei Gruppi Alghero 3 ed Alghero 4 e da 4 Rover e Scolte del Clan “Cassiopea” del Gruppo Alghero 3.

La partecipazione dei Rover e delle Scolte è stata possibile grazie al fatto che i responsabili del Progetto “4 Vents” hanno condiviso l'idea di far incontrare i ragazzi italiani, non ancora Capi, con i loro coetanei Catalani che lo sono già, in uno spirito di crescita attraverso il confronto. E' la prima volta che questo tipo di evento viene aperto a ragazzi che non sono ancora Capi, perlomeno nell'ambito dello scautismo algherese ed è vissuta con estremo interesse e curiosità come elemento della “progressione personale” dei singoli ragazzi.

La Tramontana è uno dei venti più forti del territorio catalano. Tramontana significa "oltre le montagne" e le scolte e le guide si sentono ben descritte da questa frase. Vogliono andare sempre più in là, più avanti, più lontano ed arrivare a tutti.