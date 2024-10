Alghero sembra portare bene all'editoria sarda. Nella serata di sabato 14 luglio, un pubblico numeroso ha preso parte alle presentazioni organizzate dall'Aes per “Lo Quarter del Llibre”.

Il piazzale ha fatto registrare un gran numero di presenze fin dalle 19.30 per la presentazione del libro di Gianfranco Russino, “Cala Tempesta”, edito da Panoramika. Attraverso un vivace confronto Sergio Ginesu e Maria Antonietta Izza, l'ex Direttore dell'Area Marina di Capo Caccia- Isola Piana ha introdotto le trame di una storia che coinvolge tre ragazzi, Dario, Marco e Mario, tre amici che nel corso dell’estate fanno le prime esperienze marinaresche.

Subito dopo si è tenuta la presentazione de “La via dei retabli”, il volume edito da Carlo Delfino, impreziosito da foto a colori. Come hanno evidenziato la coautrice Maria Vittoria Spissu e il relatore Mario Matteo Tola, queste straordinarie opere d’arte sono dei veri tesori presenti in ventotto paesi dell’isola, e mostrano collegamenti artistici che vanno ben oltre il Mediterraneo.

Apprezzamento anche per “Sequenze di tempo. Intervento ambientale di Giovanni Campus”, di Maria Dolores Picciau, giornalista e storica dell’arte. Il testo, arricchito da illustrazioni fotografiche in bianco e nero, analizza sapientemente l’opera realizzata dal noto maestro gallurese nel giardino della Facoltà di scienze Economiche dell’Università di Cagliari.

Al termine, applausi scroscianti per l'esibizione musicale “Limbas. Viaggio musicale nei lidi del Mediterraneo”, del duo sassarese “Elva Lutza” (erba magica) in concerto con Ester Formosa e Renat Sette.