Questa mattina, a conclusione delle indagini svolte, i Carabinieri della Stazione di Villacidro denunciavano in stato di libertà per i reati di sequestro di persona e rapina, una 38enne, residente a Villacidro.

La donna, circuiva un pensionato 70enne del posto inducendolo ad ubriacarsi fino a portarlo in uno stato di incapacità, e dopo averlo condotto in un appartamento, lo ha derubato della somma di 220 euro, lasciandolo in stato incoscienza, chiuso in casa.

Il malcapitato la mattina successiva riprendeva i sensi e chiedeva aiuto da una finestra dell'abitazione, posta al terzo piano di una palazzina sita in via De Nicola, venendo liberato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia intervenuti sul posto dopo la s egnalazione su linea 112.