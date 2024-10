Un 41enne di origini sarde, Mauro Sanna, residente a Lari (provincia di Pisa) ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto due giorni fa a Livorno.

L’uomo, come riportano i media toscani, era in sella a uno scooter assieme a un amico quando è stato tamponato violentemente da un'auto mentre era fermo in colonna sul cavalcavia. Nonostante gli immediati soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare.

Il passeggero, invece, di 33 anni residente a Collesalvetti, è stato trasportato in gravi condizioni prima al pronto soccorso di Livorno e poi all’ospedale di Cisanello nel reparto di rianimazione.

Domani, domenica 14, alle ore 10, parenti e amici gli daranno l’ultimo saluto al cimitero dei Lupi di Livorno.