New Livingston intende replicare alle accuse di aver cancellato arbitrariamente e senza informare l’utenza alcuni voli durante il periodo natalizio e invita gli organi di stampa a una valutazione congiunta delle segnalazioni ricevute prima di procedere alla pubblicazione di notizie palesemente infondate e foriere di secondi fini.

"La cancellazione dei voli (in tutto sei voli e precisamente JN 102 / JN 103 del 25 dicembre 2013, JN 104 / JN 105 del 31 dicembre 2013 e JN 100 / JN 101 del 1 gennaio 2014) - si legge nella nota stampa della compagnia aerea -, dettata da coefficienti di riempimento assolutamente insostenibili (media di nove passeggeri a tratta), è stata infatti operata solo a fronte di specifico nulla osta da parte dell’Assessorato dei Trasporti e previa autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

New Livingston, inoltre, ha prontamente informato tutti i passeggeri prenotati, direttamente o tramite le agenzie interessate, offrendo loro la possibilità di essere imbarcati su voli alternativi in programma negli stessi giorni.

In merito alle variazioni di orario - continuano a precisare - nella sola giornata di Domenica, autorizzate in via sperimentale nel periodo dal 29 dicembre 2013 al 26 gennaio 2014, si precisa che le stesse sono state proposte al solo fine di migliorare il servizio da/per la città di Alghero e incrementare i relativi coefficienti di riempimento.

Sulla base dei "desiderata" di molti passeggeri e dei conseguenti studi di fattibilità realizzati internamente, infatti, i nuovi orari proposti consentirebbero:

- di offrire maggiori opportunità ai passeggeri che trascorrono il fine settimana in Sardegna e devono rientrare a Roma la Domenica (con possibilità di scegliere tra due voli pomeridiani: JN 102 e JN 104). Il volo con il maggior coefficiente di riempimento, infatti, risulta essere quello serale (JN 104), e l’introduzione di un volo pomeridiano aggiuntivo dovrebbe garantire piena soddisfazione rispetto alla domanda dei passeggeri;