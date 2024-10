A partire dal 18 dicembre, la compagnia aerea Livingston inizierà a operare collegamenti di linea verso tirana, capitale della Repubblica d'Albania, dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona e Bologna, in collaborazione con il partner Fly Albania.

In aggiunta sono previsti voli diretti, sia di linea che charter, per la Macedonia (nella stagione invernale 2013/2014) e per il Kosovo (nella stagione estiva 2014).

Con un’offerta totale di oltre 1.500 posti settimanali per l’Albania, i collegamenti di Livingston saranno attivi il mercoledì e il sabato per tutto l’anno.

Una terza frequenza, operativa di domenica, si aggiunge durante i periodi di alta stagione invernale ed estiva.

E' possibile richiedere i biglietti sul sito www.livingstoair.it, contattando il servizio call center + 39 0331 267 333.

Prezzi a partire da 80,00 euro a tratta, tasse escluse.