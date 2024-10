"Non è la New Livingston che deve essere diffidata, ma il presidente della Regione/assessore ai Trasporti, che ha di fatto lasciato carta bianca alla compagnia aerea, abbandonando i viaggiatori del Nord Ovest della Sardegna".

Lo afferma il consigliere regionale del Partito democratico, Mario Bruno, che replica all'esponente del Pdl algherese Marco Tedde. "Lo ha affermato con comunicati ufficiali la New Livingston: la cancellazione dei voli e lo spostamento degli orari sono stati comunicati e concordati con il presidente Cappellacci.

Lo stesso Cappellacci che ancora non ha dato risposta alla richiesta di chiarimenti che ho fatto con diverse interrogazioni, Tedde - conclude Bruno - anzichè sollecitare la diffida alla compagnia aerea, solleciti al suo presidente attenzione vera e concreta per Alghero e il Nord dell'Isola, attenzione che non c'è stata per cinque anni e che continua a mancare, nonostante i proclami elettoralistici".