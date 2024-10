Ha aggredito la madre, percuotendola e procurandole una tumefazione all’occhio, dei lividi sul volto e un trauma cranico non commotivo.

La vittima è donna di 70 anni che, secondo le indagini della Squadra Mobile, subiva da tempo maltrattamenti dal proprio figlio.

Le vessazioni non sarebbero state solo fisiche: la mamma veniva infatti insultata e minacciata con frasi denigratorie.

Il comportamento del giovane nuorese, tossicodipendente, si sarebbe dunque caratterizzato per una accentuata prevaricazione nei confronti della 70enne, posta nella condizione di subire passivamente questa situazione. Inoltre, per il timore di ulteriori ritorsioni, la donna non diceva mai nulla e ha più volte ha coperto il figlio.

In una occasione, disperata, aveva anche tentato anche di buttarsi dal balcone di casa per sfuggire alle violenze fisiche.

Nei confronti del ragazzo è stata eseguita una misura coercitiva.