Una discussione a Sassari è sfociata nella violenza. Intorno alle 19, in via Carducci, due persone si sono affrontate per un litigio nato all’interno di un circolo, probabilmente dovuto ad un eccesso di alcol.

Uno dei due contendenti è stato trasportato al pronto soccorso, mentre l’altro in questo momento si trova in caserma per essere sentito.

La dinamica dell'accaduto è in fase di ricostruzione.