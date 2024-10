Alle ore 22.00, in via Lanusei di Villacidro, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente a quelli della Stazione di Montevecchio, hanno arrestato in flagranza Nicola Pittau, 22enne di Villacidro, per i reati di detenzione e porto illegale di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari operanti, intervenuti nella predetta strada a seguito di segnalazione su linea 112 per una lite in famiglia e l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, trovavano il Pittau fuori dalla propria abitazione, nella pubblica via, in possesso di un tubo-fucile fabbricato artigianalmente e nei pressi dello stesso tre bossoli esplosi, mentre una quarta cartuccia era ancora all'interno del dispositivo.

Il Pittau, che versava in evidente stato di agitazione, cercava di sottrarsi all'arresto divincolandosi e spintonando il personale operante, che riusciva ad immobilizzarlo ed a condurlo presso questo comando. L'arrestato è stato trattenuto presso la Camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattinata di oggi 8 maggio.