Per una banale lite per questioni ereditarie, alle 15:30 di oggi, un 67enne del posto ha sparato in casa alcuni colpi di fucile all’indirizzo del cognato.

L'uomo è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale di Nuoro, dove i medici stanno verificando le condizioni di salute del ferito: non verserebbe al momento in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Siniscola: al vaglio la posizione dell’autore del reato.