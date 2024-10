Giovanni Murgia, imprenditore agricolo di Dolianova, (ex ostaggio dell’anonima sequestri in Sardegna, nell’episodio avvenuto nell’ottobre del ‘90), è stato arrestato dai Carabinieri.

L’accusa è di tentato omicidio: l’uomo infatti, per una banale lite tra vicini e per sconfinamento di un gregge di pecore, non ha esitato ad esplodere un colpo di pistola 38 special a pallini contro il suo ‘rivale’, un 34enne della zona.

Un episodio assurdo, avvenuto in tarda notte in località Is Paulis. La vittima è stato ferito alle braccia ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, mentre i Carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno ammanettato l’anziano.