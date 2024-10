Al centro della lite avvenuta ieri tra il giocatore della Roma Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai, ci sarebbe un sms piccante giunto sul cellulare del calciatore e scoperto dalla compagna.

Nel pomeriggio di ieri ai carabinieri era arrivata la segnalazione di un passante che chiedeva il loro intervento per sedare la lite scoppiata tra una coppia in Via Campidano.

Per il centrocampista di origine belga è scattata la denuncia per lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia.

Ma su Twitter, Nainggolan si difende e precisa di non aver mai alzato le mani alla propria donna. Anche la moglie scagiona il marito sul social network: “Chi è che non litiga con il proprio marito? Si è trattato solo di un diverbio”.

Intanto, la donna è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio a Cagliari con una prognosi di venti giorni. Da subito Claudia Lai ha escluso l’intenzione di denunciare il coniuge. I carabinieri hanno comunque trasmesso la segnalazione in procura.

