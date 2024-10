Una lite tra due gruppi di giovani appena usciti da un locale, qualche insulto e una reazione alimentata anche dai fumi dell'alcol. Sarebbe nata senza una apparente ragione la disputa scoppiata sabato scorso, 4 novembre, nel quartiere della Marina a Cagliari, terminata con il pestaggio di un 19enne, finito in ospedale con la frattura della mandibola.

Gli agenti della squadra mobile hanno denunciato tre 18enni per lesioni, un quarto sarà presto identificato.

La lite è iniziata intorno alle 2 in via Sicilia, davanti a un locale. I due gruppi di cagliaritani, complessivamente 20 persone, si sono fronteggiati con un primo contatto.

Uno dei due gruppi si è allontanato dalla zona, fuggendo in via Roma, inseguito dall'altro. In questa fase un giovane è caduto ed è stato soccorso dalla vittima del pestaggio. Poi anche il 19enne è scivolato ed è stato raggiunto dagli inseguitori che lo hanno colpito con un calcio al volto mentre era a terra, procurandogli la frattura della mandibola.

Gli investigatori della squadra mobile sono riusciti a ricostruire la sequenza degli eventi grazie alle riprese delle telecamere della zona. Nessuno dei residenti ha segnalato quanto accaduto, nonostante la polizia e le altre forze dell'ordine siano presenti costantemente nel quartiere.