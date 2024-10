Una violenta lite è scoppiata questo pomeriggio in un appartamento del centro storico di Sassari fra due uomini originari della Nigeria. Il violento corpo a corpo è finito con uno dei rivali ferito alla testa e trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ora ricoverato in condizioni gravi, sebbene non in pericolo di vita.

La vittima potrebbe essere stata colpita più volte al capo con un martello, ma la dinamica e l'arma usata sono ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri della Compagnia di Sassari.

I militari hanno già identificato l'aggressore e lo stanno interrogando. In corso anche la raccolta delle testimonianze delle persone che hanno assistito alla lite.