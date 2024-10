Un 40enne algherese, senza precedenti penali, è stato denunciato per lesioni ai danni di un automobilista di 62 anni, in coma da ieri pomeriggio dopo una lite per una mancata precedenza.

È accaduto ieri, in via XX Settembre ad Alghero. Secondo la ricostruzione degli agenti, ieri pomeriggio i due si sono incrociati e, dopo avere rischiato l'incidente per una mancata precedenza, si sono insultati reciprocamente. Il 62enne in auto avrebbe inseguito il motociclista raggiungendolo verso al fine di via XX Settembre, nei pressi del Liceo scientifico. Qui i due sono passati dalle parole ai fatti e il 62enne, colpito da un pugno al volto, è caduto battendo la testa per terra e ha perso conoscenza. Trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dal 118, è stato poi trasferito in Rianimazione a Sassari dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Il 40enne è stato rintracciato nella stessa giornata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato. È stato trattenuto e interrogato fino a tarda sera al Commissariato di Alghero. La Polizia, sentiti i testimoni della lite e verificati i fatti, lo ha denunciato per lesioni.

Intanto, il ferito resta ricoverato in coma nel reparto Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari.