Questa notte i Carabinieri della Stazione di Sorso hanno arrestato 7 migranti di varie nazionalità nord africane, ospiti del Centro d’Accoglienza per Richiedenti Asilo “Il Vivaio”, accusati di rissa aggravata e lesioni.

Intorno alla mezzanotte il mediatore culturale del centro ha chiamato il “112” per richiedere l’intervento dei carabinieri in quanto era in atto una violentissima rissa tra gli ospiti della comunità di migranti a Sorso.

I militari hanno raggiunto il centro, dove i richiedenti asilo avevano messo a soqquadro l’intera struttura, danneggiando gravemente gli arredi, e utilizzando bastoni, mattoni e perfino un sega dentata per colpirsi tra di loro.

Solo il deciso e fermo intervento dei carabinieri ha permesso di ristabilire l’ordine e la sicurezza nella struttura dove gli addetti ed il mediatore culturale erano rimasti inermi davanti alla violenza generata dai giovani nord africani.

Due dei sette coinvolti sono rimasti gravemente feriti, ad uno è stato strappato un pezzo del lobo auricolare con un morso e ad un altro ha una forte contusione ad una mano.

Gli immediati accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di Sorso hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi nonché di capire le cause che hanno dato origine alla rissa ed identificarne i responsabili.

Il tutto sarebbe scaturito per futili motivi connessi alla distribuzione della cena nella trascorsa serata dove alcuni degli ospiti hanno accusato altri di aver utilizzato differenti criteri per dividere il pasto. Tali controversie hanno generato un animato alterco al culmine del quale i contendenti sono passati alle vie di fatto iniziando a picchiarsi violentemente.

Per tali motivi, i sette responsabili, originari della Nigeria, della Costa d’Avorio, del Ghana e del Mali, sono stati arrestati per i reati di rissa aggravata e lesioni gravi.

Tutti e sette gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Sassari – Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.