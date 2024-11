Condannato a 6 mesi di reclusione e 300 euro di ammenda: questa è la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nuoro nei confronti di Angelo Solinas, allevatore 52enne di Burgos, pregiudicato, ritenuto colpevole dei reati di lesione personale e danneggiamento aggravato.

L’uomo, qualche giorno fa, in località Badu Erveghes, a Bottida, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Bono poiché, per futili motivi correlati a contrasti di pascolo del gregge con un pensionato di 75 anni, con un bastone, dopo avere colpito ripetutamente la carrozzeria e lo specchietto retrovisore di un autocarro, arrecando danni per 500 euro circa, ha aggredito l’anziano, procurandogli traumi agli arti superiori, per poi dileguarsi.

E’ stato poi però rintracciato e arrestato. Dopo l’udienza di convalida e la sottoposizione all’obbligo della firma dei giorni scorsi, oggi, a seguito di patteggiamento, è arrivata la condanna.